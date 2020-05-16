Интернет-мошенники ограбили 65-летнюю жительницу Зубово-Полянского района

В Зубово-Полянском районе интернет-мошенники ограбили 65-летнюю местную жительницу.

Недавно в одной из популярных социальных сетей 65-летняя гражданка получила сообщение со страницы своей подруги. Женщине был задан вопрос о том, есть ли на принадлежащей ей банковской карте скидочная программа и не желает ли она принять участие в акции. Сообщалось, что в рамках упомянутой программы клиенту банка изначально предоставляются денежные средства в сумме 3 тыс. рублей, а затем действуют скидки при использовании определенных услуг.

Жительница Зубового-Полянского района, заинтересовавшись описанными преимуществами, отправила обратное сообщение, в котором указала данные своей банковской карты. Затем женщина посредством последующей переписки сообщила якобы приятельнице коды, полученные в смс-сообщениях. После этого гражданка обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 97 тыс. рублей.

Выяснилось, что подруга пострадавшей переписку не вела. Мошенники создали так называемую страницу-двойник настоящего аккаунта.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф