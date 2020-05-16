В Саранске сгорел стог сена

В Саранске пожар уничтожил стог сена.
В ночь на 16 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Горяйновка. На улице Воробьева загорелся стог сена.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь уничтожил стог сена на площади 15 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Большеигнатовском районе горели баня и жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru