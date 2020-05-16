Два жителя Саранска подозреваются в нападении на таксиста

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в нападении на таксиста и его ограблении.

Стражами порядка было установлено, что ночь на 12 мая 37-летний таксист приехал на вызов к многоквартирному дому, расположенному по адресу – улица Гожувская. В салон автомобиля сели три парня, которые попросили отвезти их в Пролетарский район города. По пути пассажиры поссорились с водителем. В итоге транспортное средство было остановлено. Два парня вышли из салона машины. Один их них два раза ударил таксиста по голове, а второй, нанеся ещё несколько ударов, похитил денежные средства в сумме 1400 рублей. После этого парни скрылись.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Саранска 24-летнего возраста.

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Источник: 13.мвд.рф