В Большеигнатовском районе пожар уничтожил жилой дом и надворную постройку

В Большеигнатовском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворную постройку.

Происшествие произошло вечером 15 мая на территории села Вармазейка. На улице Советской загорелись жилой дом №36 и надворная постройка. Огонь уничтожил строения на общей площади 74 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru