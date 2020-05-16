В одной из колоний Мордовии был произведен ремонт банно-прачечного комбината

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был произведен капитальный ремонт банно-прачечного комбината.

В рамках капитального ремонта была произведена перепланировка помещений, замена облицовочной кафельной плитки стен и пола, систем водоснабжения, канализации и отопления.

В настоящее время банно-прачечный комбинат включает в себя два зала, что позволяет осуществлять все необходимые санитарно-гигиенические процедуры в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su