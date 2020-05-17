В Мордовии приостановили работу рынков до 24 мая

В Мордовии была приостановлена работа рынков.

Приостановка деятельности ряда рынков, которые не привели свою работу в соответствие с санитарно-эпидемическими требованиями, была продлена до 24 мая.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в мэр Саранска призвал активизировать работу по покосу травы. Градоначальник отметил, что будет вестись ежедневный мониторинг деятельности в данном направлении. Помимо этого, мэр поручил определить территории, где в следующем году будут высажены рассматриваемые растения.

Источник: adm-saransk.ru