В Саранске продолжается дезинфекция улиц

В Саранске коммунальные службы продолжают санитарную обработку улиц дезинфицирующим раствором.

Специализированная техника муниципальных предприятий 16 мая работала во всех микрорайонах города.

Для обработки используется гипохлорит кальция. В первую очередь обрабатываются дороги, тротуары, остановочные павильоны, турникетные ограждения.

При благоприятных погодных условиях больший объем работ по дезинфекции дорог и тротуаров выполняется в ночное время.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru