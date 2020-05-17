В Мордовии обсудили план поэтапного выхода из режима ограничений

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание, посвященное рассмотрению вопросов, касающихся противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В ходе указанного совещания был рассмотрен план поэтапного выхода из режима ограничений. Владимир Волков отметил, что в процессе снятия ограничительных мер нужно соблюдать рекомендации специалистов.

Кроме того, были обсуждены условия для лечения больных коронавирусом в стационарах и амбулаторно, а также о дополнительных выплатах медработникам. Владимир Волков заявил о необходимости обеспечить своевременное предоставление денежных средств работникам медицинской отрасли.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Мордовии, связанные с восстановлением полноценного режима работы всех основных отраслей.

По информации «Известий Мордовии».

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