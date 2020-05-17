Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником УФСБ РФ по Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником УФСБ РФ по РМ Дмитрием Лукьяновым.

В ходе указанной встречи обсуждался ряд вопросов, которые касаются сотрудничества региональной власти и ведомства в сфере защиты государственных интересов, обеспечения безопасности и правопорядка на территории Мордовии. Отдельное внимание было уделено противодействию коррупции и проявлениям экстремизма.

По информации «Известий Мордовии».

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