В Мордовии волонтеры собирают деньги на вольеры для бездомных собак

В Мордовии волонтеры собирают деньги на строительство вольеров для бездомных собак.
Волонтеры говорят о том, что для строительства двух вольеров для бездомных собак в селе Владимировка нужны денежные средства в размере 94 тыс. рублей.
Оказать финансовую помощь можно, перечислив денежные средства с пометкой «сбор на вольер» на следующий банковский номер: 4817 7601 2097 9913. Получателем является Татьяна Федоровна Хомякова.
Волонтеры готовы предоставить отчет об использовании денег.
По информации «Известий Мордовии».
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