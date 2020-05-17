В Мордовии волонтеры собирают деньги на вольеры для бездомных собак

В Мордовии волонтеры собирают деньги на строительство вольеров для бездомных собак.

Волонтеры говорят о том, что для строительства двух вольеров для бездомных собак в селе Владимировка нужны денежные средства в размере 94 тыс. рублей.

Оказать финансовую помощь можно, перечислив денежные средства с пометкой «сбор на вольер» на следующий банковский номер: 4817 7601 2097 9913. Получателем является Татьяна Федоровна Хомякова.

Волонтеры готовы предоставить отчет об использовании денег.

По информации «Известий Мордовии».

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