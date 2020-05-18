Житель Краснослободского района подозревается в краже

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что в марте нынешнего года 53-летний житель села Пригородное указанного района зашел на территорию соседнего с его домом подворья, которое в настоящее время пустует по причине того, что владелец скончался, а его сын проживает в другом населенном пункте. Взломав замок, мужчина проник в гараж, откуда похитили электромотор и сосновый тес. Гражданин перенес украденное к своему дому. Мужчина намеревался сдать двигатель в пункт приема металлолома, а строительные материалы планировал использовать для возведения пристройки.

Похищенное имущество было изъято. Мужчина полностью признал свою вину. В отношении гражданина был возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф