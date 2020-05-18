Неизвестный мошенник ограбил жителя Мордовии, решившего купить антисептик и медицинские маски

В Торбеевском районе 30-летний местный житель, решивший приобрести антисептик и медицинские маски, был ограблен неизвестным мошенником.

В апреле 30-летний гражданин обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже антисептика и медицинских масок. Мужчина вышел на связь с продавцом. Договорившись о покупке товара, гражданин перечислил на указанный автором объявления банковский счет денежные средства в сумме 7,5 тыс. рублей. Заказ мужчина так и не получил.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф