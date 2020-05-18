В Ковылкинском районе горела заброшенная постройка

В Ковылкинском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Утром 17 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Курнино. На улице Гагарина воспламенилась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 35 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru