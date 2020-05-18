В Саранске светофоры переводят в трехфазный режим работы

В Саранске в течение трех ближайших месяцев 100 светофоров перейдут в трехфазный режим работы.

В настоящее время указанный режим работы уже скорректирован на нескольких дорожных объектах: пересечении улиц Московской и Республиканской, пересечении улицы Б. Хмельницкого и проспекта Ленина, пересечении улиц Большевистской и Васенко, пересечении улиц Титова и Республиканской, пересечении улиц Б. Хмельницкого и Большевистской, пересечении улиц Полежаева и Гагарина, пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы М. Расковой, пересечении улиц А. Невского и Кирова, пересечении улиц Ульянова и Комарова, пересечении проспекта Ленина и улицы Васенко, участок проспекта Ленина в районе железнодорожного вокзала.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru