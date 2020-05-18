В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Представителями прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что 60 работников ООО «Ситиойл» не получили зарплату за ноябрь и декабрь прошлого года, а также за январь текущего года. В итоге образовалась задолженность по заработной плате в размере более 2,2 млн рублей.

В отношении директора указанной организации было возбуждено дело об административном правонарушении. Задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме. Кроме того, работникам была выплачена компенсация.

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Источник: prokrm.ru