Прокуратура Торбеевского района провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратура Торбеевского района провела проверку исполнения индивидуальным предпринимателем требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период распространения коронавирусной инфекции.

В ходе указанной проверки было установлено, что вопреки требованиям федерального и регионального законодательства индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию продовольственных товаров, не обеспечил проведение термометрии у работников торгового заведения.

Кроме того, не были приняты меры по обеспечению социального дистанцирования работников и покупателей, в магазине отсутствовала специальная разметка, а также не был установлен специальный режим допуска посетителей.

Индивидуальному предпринимателю было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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Источник: prokrm.ru