Жителя Саранска осудили за применение насилия в отношении полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Было установлено, что 11 марта нынешнего года 34-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой участкового уполномоченного полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Кроме того, горожанин схватил стража порядка за плечо, пытаясь оторвать погон.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru