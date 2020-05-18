Житель Мордовии, страдающий олигофренией, противозаконным путем получил водительское удостоверение

В Мордовии местный житель, страдающий олигофренией, противозаконным путем получил водительское удостоверение.

Сотрудниками прокуратуры Большеберезниковского района было установлено, что в 2018 году гражданин, который с 1980 года состоит на учете в медицинском учреждении по причине того, что у него была диагностирована олигофрения, получил водительское удостоверение. Выяснилось, что неустановленное лицо совершило подделку медицинского заключения об отсутствии у указанного мужчины противопоказаний к управлению транспортными средствами.

По фактам подделки и использования официального документа были возбуждены и расследуются уголовные дела.

Также в суд было предъявлено административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортными средствами гражданина, страдающего олигофренией.

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Источник: prokrm.ru