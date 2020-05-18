Главу Ардатовского района оштрафовали за несвоевременный расчет по исполненному муниципальному контракту

Главу одного из районов Мордовии оштрафовали за несвоевременный расчет по исполненному муниципальному контракту.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе прошлого года в результате проведения электронного аукциона администрация Ардатовского района заключила с ООО «Гермес» муниципальный контракт на поставку канцелярских товаров общей стоимостью более 50 тыс. рублей для собственных нужд. Товар был поставлен в полном объеме и в установленные сроки. Оплата по контракту была произведена с опозданием.

В отношении главы Ардатовского района была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru