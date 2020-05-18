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Главу Ардатовского района оштрафовали за несвоевременный расчет по исполненному муниципальному контракту

Главу Ардатовского района оштрафовали за несвоевременный расчет по исполненному муниципальному контракту

Главу одного из районов Мордовии оштрафовали за несвоевременный расчет по исполненному муниципальному контракту.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе прошлого года в результате проведения электронного аукциона администрация Ардатовского района заключила с ООО «Гермес» муниципальный контракт на поставку канцелярских товаров общей стоимостью более 50 тыс. рублей для собственных нужд. Товар был поставлен в полном объеме и в установленные сроки. Оплата по контракту была произведена с опозданием.

В отношении главы Ардатовского района была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru