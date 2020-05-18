Жителю Саранска после вмешательства прокуратуры был произведен перерасчет за коммунальные услуги

В Саранске благодаря вмешательству прокуратуры местному жителю был произведен перерасчет за коммунальные услуги.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что ООО «Домоуправление 6» собственнику жилого помещения произвело начисление платы за коммунальные услуги в ноябре прошлого года за предшествующие месяцы, исходя из количества двух проживающих граждан. Но в ходе проверки выяснилось, что фактически зарегистрирован и проживает один собственник. Документ ООО «Домоуправление 6» был составлен с нарушением требований законодательства.

Директору общества было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, собственнику жилого помещения был произведен перерасчет.

Кроме того, директор ООО «Домоуправление 6» был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru