Прокуратура восстановила трудовые права жительницы Мордовии

В Теньгушевском районе сотрудники прокуратуры восстановили трудовые права местной жительницы.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что приказом и. о. директора МБУ «Центральная районная библиотека Теньгушевского муниципального района» трудовые отношения с заявительницей, находящейся в состоянии беременности, расторгнуты до окончания срока её беременности. Срочный трудовой договор с ней не был продлен.

Главе района было внесено представление, в результате рассмотрения которого трудовые права заявительницы были восстановлены.

Кроме того, по постановлению прокурора района и. о. директора библиотеки была оштрафована.

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Источник: prokrm.ru