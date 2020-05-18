В Саранске в результате ДТП погиб 45-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 45-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 17 мая на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 45-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Тойота», во время движения по улице Ульянова не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф