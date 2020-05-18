В Теньгушево загорелась баня

В Теньгушево произошло возгорание бани.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 17 мая. Возле дома №150, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 4 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru