В Чамзинке был задержан мотоциклист без документов

В Чамзинке сотрудники Росгвардии задержали мотоциклиста без документов.

На территории указанного населенного пункта несколько дней назад дежурный экипаж вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии остановил мотоцикл марки «Восход» без государственного регистрационного знака, которым управлял 29-летний гражданин. У данного мужчины не было защитного шлема.

Затем выяснилось, что у 29-летнего мотоциклиста нет водительского удостоверения.

Дальнейшее разбирательство по данному факту проводят представители ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia