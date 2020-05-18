В Саранске был обнаружен труп в водосточной канаве

В Саранске был обнаружен труп мужчины в водосточной канаве.

Вечером 17 мая случайный прохожий неподалеку от дома №26/2, расположенного по адресу – улица Победы, обнаружил труп мужчины. Тело гражданина лежало в воде рядом со сточной трубой. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра трупа мужчины какие-либо признаки насильственной смерти не обнаружили. Не исключено, что гражданин случайно упал лицом в воду и захлебнулся.

В настоящее время известно, что мужчина проживал по адресу – улица Солнечная. Гражданину было 44 года. Мужчина жил вместе с матерью и злоупотреблял спиртным.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm