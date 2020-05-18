В Краснослободском районе сгорела иномарка

В Краснослободском районе произошел пожар, который уничтожил иномарку.

Происшествие произошло поздним вечером 16 мая на территории села Плужное. Загорелся автомобиль марки «Фольксваген-Пассат», припаркованный возле дома №40, расположенного по адресу – улица Большая. Огонь уничтожил транспортное средство на площади 6 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm