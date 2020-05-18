В Саранске в ДТП пострадал 31-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал 31-летний гражданин.

Происшествие произошло в ночь на 15 мая на улице Лихачева. По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в припаркованный поблизости микроавтобус марки «Форд-Транзит». После этого легковушку отбросило на дорожное ограждение.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф