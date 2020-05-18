В Кадошкино по причине ДТП пострадал 28-летний парень

В Кадошкино пострадал 28-летний пассажир опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 15 мая на улице Калинина. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 27-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21120, двигаясь на высокой скорости, потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадал 28-летний пассажир машины. Молодой человек был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ».

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в ДТП пострадал 31-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф