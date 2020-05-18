В Саранске неизвестный автомобилист сбил 35-летнего велосипедиста

В Саранске велосипедист попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло днём 17 мая на территории Пролетарского района города. Возле дома №24А, расположенного по адресу – улица Победы, неизвестный автомобилист совершил наезд на 35-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части.

Пострадавший самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф