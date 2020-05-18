В Краснослободском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 17 мая на 62-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 25-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», совершая обгон, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водителю иномарки и его 53-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП погиб 45-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф