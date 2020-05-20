Был осужден житель Саранска, обвиняемый в совершении тяжких преступлений

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Саранска, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.

В ночь на 18 августа 2018 года 38-летний житель Саранска, находясь возле водоема, расположенного неподалеку от деревни Кичемасово, поссорился с двумя жителями села Кушки 1983 и 1992 годов рождения. В ходе конфликта горожанин выстрелил в сельчан из травматического револьвера. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 12 лет лишения свободы. Также судом были частично удовлетворены иски потерпевших сторон о компенсации морального вреда на общую сумму 1,696 млн рублей.\

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Источник: 13.мвд.рф