Сотрудники полиции изъяли наркотики у двух жителей Саранска

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух жителей Саранска.

В лесополосе, расположенной возле одного из населенных пунктов указанного района, с разницей в один час стражи порядка задержали двух безработных жителей Саранска 1983 года рождения, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики общей массой 1,6 г.

Горожане пояснили, что приобрели запрещенные вещества на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении жителей Саранска были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф