Жительницу Краснослободского района ограбил мошенник, представившийся работником банка

В Краснослободском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Некоторое время назад 35-летней жительнице деревни Лаушки позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка. Якобы сотрудник финансового учреждения заявил, что некие злоумышленники получили доступ к банковскому счету женщины. Затем незнакомец попросил гражданку сообщить ему персональные данные и коды, полученные в смс-сообщениях, дабы пресечь противозаконные действия упомянутых преступников. Женщина продиктовала необходимые сведения, после чего обнаружила, что с её банковского счета были списаны деньги в сумме 67,25 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф