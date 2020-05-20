В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 51-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло утром 19 мая на территории Ленинского района города. Возле дома №106А, расположенного по адресу – улица Гагарина, 33-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора» совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф