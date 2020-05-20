В Ромоданово был задержан мотоциклист без документов

В Ромоданово сотрудники правоохранительных органов задержали мотоциклиста без документов.

Днём 19 мая возле дома №29, расположенного по адресу – улица Советская, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району остановили мотоцикл, которым управлял 17-летний молодой человек. У парня отсутствовали документы на транспортное средство.

Для дальнейшего разбирательства 17-летний молодой человек и мотоцикл были доставлены в ОМВД России по Ромодановскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф