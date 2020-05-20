В Мордовии жительница Московской области подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Московской области, которая подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат.

Было установлено, что 29-летняя жительница Московской области в прошлом году в отделение пенсионного фонда, расположенное в Саранске, предоставила ложные сведения о том, что она проживает в посёлке Ялга, который относится к зоне, подвергшейся радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. В итоге девушке была назначена ежемесячная социальная выплата. Гражданка получила льготные выплаты в размере 4755 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф