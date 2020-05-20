В Краснослободском районе мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который угрожал убийством своей бывшей гражданской жене.

Несколько дней назад 29-летний житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пытался попасть в квартиру своей бывшей гражданской супруги. Женщина закрыла дверь перед незваным гостем, испугавшись его. Но мужчина всё же проник в квартиру. Гражданин стал размахивать перед хозяйкой жилья ножом и топором, высказывая при этом угрозы убийством, а также заявляя, что физическая расправа последует в том случае, если женщина откажется возобновить сожительство с ним.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф