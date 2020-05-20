Два жителя Рузаевского района подозреваются в ограблении знакомой

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в ограблении своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что несколько дней назад два жителя посёлка Красное Сельцо 53- и 36-летнего возраста пришли в гости к 58-летней знакомой. Хозяйка жилья и мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент попойки женщина уснула. Воспользовавшись данным обстоятельством, мужчины похитили микроволновую печь, телевизор и банковскую карту, с которой позже сняли более 10 тыс. рублей, и скрылись.

Знакомые пострадавшей были привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф