Житель Лямбирского района украл деньги у знакомого

В Лямбирском районе стражами порядка был задержан местный житель, который подозревается в разбойном нападении на своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 4 мая 38-летний гражданин гостил у своего 30-летнего знакомого, проживающего в селе Большая Елховка. Мужчины распивали алкогольные напитки. В определенный момент из кармана куртки гостя выпал пакет с крупной суммой денег. Владелец жилья, заметив денежные средства, попросил знакомого одолжить 3 тыс. рублей. Последний ответил отказом, пояснив, что эти деньги принадлежат не ему, а предприятию, где он работает водителем-экспедитором. Когда гость изрядно опьянел, владелец жилья, решивший похитить денежные средства, ударил его кулаком по голове. После этого пострадавший, потеряв сознание, упал на пол. Затем хозяин жилья ещё несколько раз ударил знакомого и отобрал пакет с деньгами в сумме 57 тыс. рублей.

Когда пострадавший очнулся, владелец дома рассказал, что несколько минут назад заходили некие незнакомцы, которые избили его и похитили деньги.

Словам знакомого 38-летний мужчина не поверил, по причине чего решил обратиться в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки выяснили обстоятельства преступления.

Знакомый пострадавшего был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Мужчина не стал отрицать свою вину. Часть денег гражданин успел потратить.

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Источник: 13.мвд.рф