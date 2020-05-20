В Ковылкинском районе горел дачный дом

В Ковылкинском районе произошел пожар, который повредил дачный дом.

В ночь на 20 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Борки. На улице Луговой загорелся дачный дом. Огонь повредил постройку на площади 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru