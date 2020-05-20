Житель Инсарского района хранил в своем доме винтовку и патроны

В Инсарском районе местный житель хранил в своем доме винтовку и патроны.

Стражами порядка было установлено, что 51-летний житель указанного района хранил в принадлежащем ему доме малокалиберную винтовку и 7 патронов. Мужчина заявил, что боеприпасы и оружие он нашел в марте нынешнего года в надворных постройках, расположенных на территории села Арбузовка.

В отношении жителя Инсарского района было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф