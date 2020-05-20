В Старошайговском районе сгорел дачный дом

В Старошайговском районе произошел пожар, который уничтожил дачный дом.

Утром 19 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старая Обуховка. Загорелся дачный дом. Огонь уничтожил строение на площади 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что на территории Краснослободского района произошел пожар, который уничтожил иномарку.

Источник: 13.mchs.gov.ru