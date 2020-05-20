В Мордовии сотрудники МВД проводят операцию «Твой выбор»

На территории Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят комплексную оперативно-профилактическую операцию под названием «Твой выбор».

Указанная операция направлена на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновения в подростковую среду потенциально опасных идей.

В мероприятиях принимают участие участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники подразделений уголовного розыска, по контролю за оборотом наркотиков, по противодействию экстремизму.

Стражи порядка организовывают встречи в дистанционном формате с представителями администраций образовательных организаций, родителями и учащимися школ.

Также проводятся проверки неблагополучных семей и подростков, состоящих на учете в подразделениях полиции по делам несовершеннолетних.

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Источник: 13.мвд.рф