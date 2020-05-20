В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

Происшествие произошло днём 19 мая на территории Ленинского района города. Возле дома №101А, расположенного по адресу – улица А. Невского, загорелся мусорный контейнер. Огонь уничтожил мусор на общей площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru