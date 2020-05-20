В Саранске проводится санитарная обработка детских игровых комплексов

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Саранске проводится дезинфекция автодорог, а также общественных пространств.

На днях муниципальное предприятие «ЖРСУ Октябрьского района» провело санитарную обработку на проспекте Российской Армии. Дезинфицирующим раствором были обработаны скамейки, а также детские игровые комплексы.

Предприятия городского коммунального комплекса хлорсодержащим раствором обрабатывают проезжие части во всех микрорайонах города.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru