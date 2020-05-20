Мэр Саранска провел встречу с муфтиями Мордовии

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 19 мая провел встречу с муфтиями Мордовии.

Указанная встреча была проведена для обсуждения формата празднования Ураза-байрама 24 мая.

Мэр Саранска напомнил, что в республике продолжает действовать режим повышенной готовности, а также имеет место запрет на проведение мероприятий с массовым пребыванием граждан. Градоначальник призвал муфтиев обратиться к прихожанам с просьбой, чтобы все молитвы на Ураза-байрам они проводили дома, не посещали мечети, а также не собирались большими компаниями.

Муфтии поддержали мэра Саранска, заявив, что будут призывать прихожан молиться дома, а также отметили, что в настоящее время в мечетях города не проводятся коллективные молитвы.

Присутствовавший на встрече начальник УМВД России по Саранску Андрей Балачевцев сообщил, что патрулирование в районе мечетей на Ураза-байрам будет усилено.

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Источник: adm-saransk.ru