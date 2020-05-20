В Саранске определили порядок приема документов для зачисления в первый класс

В Саранске был определен порядок приема документов для зачисления в первый класс.

В условиях сохранения рисков распространения коронавируса прием документов для зачисления в первый класс будет осуществляться по предварительной записи. Заявки следует подавать по телефону или на адрес электронной почты, указанные на официальном сайте школы.

Родители (законные представители) будут приглашены для подачи документов к определенному времени. Между посетителями будет выдерживаться временной интервал не менее 20 минут.

При подаче документов в обязательном порядке нужно иметь средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru