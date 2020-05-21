В Саранске полицейские проверяют граждан, которые находятся на самоизоляции

В Саранске сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан, которые находятся на самоизоляции.

В Мордовии в настоящее время 4 тыс. граждан должны соблюдать 14-дневный карантинный режим. Речь идет о лицах, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также о тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Участковые уполномоченные проверяют данных граждан по месту жительства регулярно.

Соседи тех, кто находится на самоизоляции, благодарят полицейских за большую профилактическую работу.

Также стражи порядка проводят разъяснительные беседы, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, на улицах населенных пунктов Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф