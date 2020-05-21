Жительницу Саранска оштрафовали за распространение ложной информации о коронавирусе

В Саранске была привлечена к ответственности местная жительница, которая в социальной сети распространяла ложную информацию о коронавирусе.

Более месяца назад 41-летняя безработная жительница Саранска разместила в сообществе, зарегистрированном в одной из популярных социальных сетей, сообщение о том, что якобы в больницу, расположенную в Рузаевке, были госпитализированы 53 жителя Пензы. Данная информация никоим образом не соответствует действительности. В упомянутое медицинское учреждение с момент введения ограничительных мер пациенты из Пензенской области не поступали.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф