В Саранске продлили ограничение движения по улице Евсевьева

В Саранске было продлено ограничение движения по улице Евсевьева.

По причине ремонта автодороги до 21:00 21 мая было продлено ограничение движения транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Ульянова до улицы Транспортной. Исключение составляют спецмашины.

Кроме того, в период с 16:00 до 19:00 21 мая будет изменено движение автобусного маршрута №32, который, направляясь со стороны посёлка Ялга, вместо улиц Студенческая и Евсевьева проследует по улицам П. Морозова и Крылова с выездом на улицу Ульянова и далее по действующему маршруту.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru